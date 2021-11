Traficante conhecido pelo apelido de Melancia foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 24/11/2021 09:07

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (23), mais um traficante da Favela Castelar, em Belford Roxo, onde os meninos Lucas Matheus da Silva, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, de 11, foram sequestrados e mortos em dezembro do ano passado . Ruanigor Andrade de Sales, o Melancia foi indiciado pela tortura de um morador da comunidade, obrigado por traficantes a confessar o crime contra as três crianças.

Desde o início das investigações do desaparecimentos dos meninos, no dia 27 de dezembro do ano passado, a Polícia Civil descobriu uma trama, por parte do tráfico, para encobrir a morte das crianças.

Em janeiro, um morador que teve o nome preservado foi apontado como responsável pelo sequestro. Dentro da comunidade, sofreu sessões de torturas, com socos, chutes e coronhadas de fuzis e pistolas, para que confessasse o crime. Ele chegou a ter um pedaço da orelha arrancada por bandidos.

O homem foi levado para a sede da DHBF, mas a participação dele no sumiço dos meninos foi descartada.