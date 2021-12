Rio de Janeiro

Rodoviários e empresas de ônibus têm nova rodada de negociação nesta quarta

Sindicato da categoria e Rio Ônibus, que representa as companhias, se reúnem no Ministério Público do Trabalho (MPT). Na terça-feira (29), reunião no Tribunal Regional do Trabalho não chegou a acordo

Publicado 01/12/2021 06:46 | Atualizado há 3 horas