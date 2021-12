Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 03/12/2021 17:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.346.494 casos confirmados e 69.124 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 922 novos casos e 22 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,13%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.275.808 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8,2%.

Comitê científico

"Esse comitê entende que hoje, diante das incertezas da variante Ômicron, neste momento não seria recomendada a realização de uma festa de Réveillon com grande aglomeração de pessoas na orla. Como essa decisão não é definitiva, ela foi baseada em incertezas, certamente ao longo das próximas semanas a gente vai ter um entendimento melhor", afirmou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe. Ele prevê que a decisão sobre a realização do réveillon ficará para os próximos dias, mas que não há prazo para uma definição.