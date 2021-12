Polícia Militar faz operação no Complexo do Chapadão - Divulgação/ PMERJ

Polícia Militar faz operação no Complexo do Chapadão Divulgação/ PMERJ

Publicado 10/12/2021 08:00 | Atualizado 10/12/2021 17:05

Rio - Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) realizaram, nesta sexta-feira, uma operação no Complexos do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o objetivo dos agentes é prender criminosos e apreender armas.



Também participaram da operação equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM). Equipes do 41° BPM (Irajá) também apoiaram no policiamento aos acessos.



Logo pela manhã, policiais do Batalhão de Choque abordaram um homem em uma motocicleta na Rua Javata. Durante verificação, foi constatado que o veículo era roubado. A ocorrência foi apresentada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).



Durante as incursões, as equipes do BAC apreenderam vasta quantidade de drogas distribuídas em diversos pontos do complexo de comunidades. Entre os materiais apreendidos estão: 42,5 kg de maconha em tabletes; 765 unidades pequenas da mesma erva; 565 sacolés de crack; 418 pinos de cocaína; 70 frascos de "cheirinho da Loló"; duas balanças de precisão e um telefone celular. As apreensões foram apresentadas nas 27ª DP (Vicente de Carvalho) e 39ª DP (Pavuna).

Nas redes sociais, moradores registraram a presença de vários veículos blindados e motos da PM. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver 16 motos da polícia entrando no Chapadão.

Chapadão pede paz. pic.twitter.com/o2X8r4oAeB — Trem Da Vasco (@BXDCV3322) December 10, 2021