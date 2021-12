Vídeo de cobras se enrolando na perna de biólogo no Instituto Vital Brazil viraliza nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 17/12/2021 10:39 | Atualizado 17/12/2021 10:42

Rio - O vídeo de duas cobras gigantes se enrolando na perna de um biólogo do Instituto Vital Brazil, localizado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, viralizou, nesta quinta-feira, nas redes sociais. O funcionário, que não teve sua identidade revelada, é o responsável pela alimentação e manutenção das serpentes, e estava durante um tratamento de rotina na jaula dos répteis no momento em que foi "atacado".

O que mais chamou atenção dos internautas que assistiram o vídeo foi a aparente calma do biólogo. Apesar do susto, ele passa bem e as cobras foram retiradas da perna dele e devolvidas para o local em segurança.

"Impressionante a calma do funcionário que, mesmo em situação de risco, se manteve extremamente tranquilo e coordenou toda a operação sem ferir a cobra", disse um internauta. "Que profissionalismo! Esse cara tinha que ser uma referência", comentou outro. "Eu já teria tido um infarto", brincou mais uma.

Em nota, o Instituto Vital Brazil disse que o funcionário já tem prática e costume de lidar com esse tipo de animal, e por isso conseguiu manter a calma e saiu ileso.

Confira o vídeo:

Se liga nesse vídeo no Instituto Vital Brazil



Impressionante a calma do funcionário que, mesmo em situação de risco, se manteve extremamente tranquilo e coordenou toda a operação sem ferir a cobra. pic.twitter.com/1xUKbc4VwO — Eu Sou de Niterói (@SoudeNiteroi1) December 16, 2021