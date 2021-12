Missa de 7° dia da morte de Monarco acontece nesta sexta-feira, na Portelinha - Reprodução

Publicado 17/12/2021 10:42

Rio - Amigos e familiares do sambista Monarco se reúnem nesta sexta-feira, 17, às 18hrs, na quadra da Portelinha, em Turiaçu, na Zona Norte do Rio, para a missa de 7° dia de morte do presidente de honra da Portela . O baluarte morreu aos 88 anos por complicações em uma cirurgia no último sábado, 11.

Batizado como Hildemar Diniz, Monarco foi um dos grandes poetas de uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade. Ele entrou para a ala de compositores da Portela em 1950, quando tinha apenas 17 anos. Monarco compôs obras como “Nunca vi você tão triste”, “Passado de Glória” e “Vai vadiar”, grande sucesso que foi além dos limites do Rio de Janeiro e conquistou o Brasil.Nesta quinta-feira, 16, um decreto municipal rebatizou o Parque Madureira, que agora se chama Parque Madureira Mestre Monarco , em homenagem ao baluarte. Para amigos e familiares, a mudança no nome do maior espaço de lazer da região, que fica no bairro onde Monarco passou grande parte de sua vida, é o reconhecimento da importância histórica do músico para a memória carioca e para a comunidade do samba.