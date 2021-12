Cláudio Castro em audiência pública na Mangueira, Zona Norte do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 17/12/2021 13:02 | Atualizado 17/12/2021 16:05

Rio - O Governo do Estado realizou, na manhã desta sexta-feira (17), uma audiência pública na quadra da Estação Primeira de Mangueira para a apresentação do projeto de requalificação urbanística da comunidade. Com investimento de R$ 500 milhões, o projeto prevê a abertura de ruas, construção de dois planos inclinados, reforma de equipamentos sociais, construção de um boulevard em homenagem aos baluartes da escola e unidades habitacionais.

"Vamos levar mais qualidade de vida para os moradores e trabalhar para reforçar a importância da comunidade por meio da homenagem a seus baluartes, como Cartola e Nelson Sargento. Além de dar condições de vida digna ao povo da Mangueira, vamos atrair mais turistas para a comunidade, fazendo a roda da economia girar e criando novos empregos", afirmou o governador Cláudio Castro.



Sentado ao lado do deputado estadual Chiquinho da Mangueira (PSC) e do secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que as obras serão as maiores do seu governo e ressaltou que não dependem de recursos federais.

"Eu como governador desses Estado, fiz questão de vir aqui. É a primeira vez que o Estado do Rio faz obras sem depender do governo federal. Isso é fruto de uma gestão responsável. A gente não veio fazer palanque político, a gente veio se comprometer. Estamos anunciando a maior obra do nosso governo", discursou.

O secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, afirmou que os recursos vêm do leilão da Cedae. Ele afirmou que as obras de saneamento e fornecimento de água potável, no entanto, serão realizadas pela concessionária Águas do Rio e não estão incluídas no custo do projeto. O secretário afirmou que também serão realizadas obras de drenagem para reduzir alagamentos no morro.



"Essa audiência pública é para apresentar à sociedade, principalmente aos moradores da Mangueira, o detalhamento desse projeto. A população tem o direito de fazer todos os questionamentos e oferecer sugestões. Também estão convidados os órgãos de controle: Tribunal de Contas do Estado, MP, Defensoria Pública, Crea. É a oportunidade de conhecer o projeto".

O projeto prevê a construção de dois planos inclinados, que ligarão as ruas Visconde de Niterói e São Luiz Gonzaga até o ponto mais alto da comunidade, permitindo uma ligação de qualidade entre os modais ferroviário e rodoviário. Estão incluídas também a abertura de ruas, construção de cerca de 400 unidades habitacionais, além de praças, escola de Ensino Médio, biblioteca parque e três creches.



Participaram da audiência o governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, além de representantes dos órgãos de controle do Estado, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e de moradores da Mangueira.