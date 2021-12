Um dos estelionatários foi identificado por uma das vítimas - Divulgação

Publicado 17/12/2021 11:15

Rio - Policiais do Copacabana Presente prenderam na noite desta quinta-feira (17) uma dupla de estelionatários em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a polícia, José Carlos, de 31 anos, e Luis Fabio, de 44, vinham realizando diversas compras em estabelecimento com cartões de crédito roubados.

Ainda de acordo com os agentes do Segurança Presente, enquanto um dos golpistas era preso, uma das vítimas identificou o outro comparsa. Com o segundo estelionatário foram encontrados oito cartões de crédito roubados na noite anterior.

Os dois foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrados. A dupla permanece presa à disposição da Justiça.