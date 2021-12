Polícia Civil prende família de estelionatários em pousada da Gávea - Divulgação

Publicado 17/12/2021 12:02

Rio - Policiais civis da 15ª DP (Gávea) e militares prenderam oito pessoas em flagrante, nesta quinta-feira, em uma pousada da Gávea, na Zona Sul do Rio. Entre os detidos estão um homem, seus três filhos, um genro e uma nora, além de outro casal. Todos foram autuados por estelionato e associação criminosa.

Segundo as investigações, a família se hospedou na pousada na segunda-feira. Neste período, consumiu grande quantidade de bebidas. No entanto, a equipe do estabelecimento não sabia que tudo estava sendo pago com cartões clonados.

Nesta quinta, o gerente da pousada tentou passar novamente um cartão para fazer a cobrança e o pagamento não foi aprovado pela instituição financeira. Em seguida, ele recebeu uma ligação do proprietário do cartão, residente no estado de São Paulo, alertando que a tentativa de pagamento havia ocorrido sem o seu consentimento.

Imediatamente, o gerente fez a denúncia à polícia, que foi ao local averiguar. Abordados pelos agentes, os oito criminosos não explicaram a origem dos cartões. Os gastos no período de hospedagem foram de cerca de R$ 8 mil.