Veículo cruza rua alagada e até mesmo o motorista simula a remada enquanto sai do local - Reprodução

Publicado 17/12/2021 11:35

Rio - A chuva que atingiu o Rio de Janeiro nesta quinta-feira provocou diversos alagamentos na capital e nos municípios da Região Metropolitana. Apesar disso, o bom humor do carioca em meio ao caos prevaleceu em alguns momentos. Nas redes sociais, internautas compartilharam o vídeo de ocupantes de um veículo simulando uma "remada" em uma rua bastante afetada pela chuva.

E no alagamento de hoje que os caras emularam um BARCO A REMO com o carro? pic.twitter.com/JbMm43glNZ — Fábio Pimentel (@fabiopFlamengo) December 17, 2021

Nas imagens, é possível ver que o automóvel chega a ficar com o capô quase todo embaixo da água, mas o motorista continua a acelerar para sair do local. Mais a frente, a água se dissipa e o carro sai do alagamento. Ao fundo é possível ouvir as risadas de quem também estava ilhado na tempestade. Não há informações sobre o local onde o vídeo foi gravado.

Durante o temporal, a Defesa Civil do Rio recebeu 13 chamados da população , entre 17h e 19h50 de quinta-feira (16), por meio da Central 1746 e do telefone 199. Desses, quatro foram classificados como emergenciais, mas nenhum com gravidade. Entre os chamados estão pedidos de vistoria após queda de estrutura, ameaça de deslizamentos, rachaduras em imóveis, entre outros.

Os agentes receberam chamados dos bairros Santa Cruz, Campo Grande, Ipanema, Praça Seca, Engenho Novo, Del Castilho, Guadalupe, Marechal Hermes, Quintino, Recreio e Bento Ribeiro.

Em Nova Iguaçu, equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas por um menino que desapareceu após o temporal. O adolescente de 13 anos, identificado como Lucas, teria caído em um trecho do Rio Botas que corta o bairro de Comendador Soares.

Moradores da região afirmam que Lucas teria pulado no rio com amigos durante a chuva, uma brincadeira habitual entre as crianças da área. Os amigos saíram do local quando a chuva apertou, mas o adolescente não foi mais visto.

A forte chuva no município derrubou um muro em cima de um carro, na Rua Ivan Vigné. De acordo com imagens enviadas por um leitor do DIA, é possível ver que até a cerca de uma residência, que ficava acima do muro, despencou com a força da chuva. Em um outro ponto da cidade, próximo ao túnel de Nova Iguaçu, no Centro, moradores registraram carros sendo arrastados pela água da chuva.