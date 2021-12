A colocação das placas começou na Via Lagos, e agora vai para a RJ-125 - Divulgação

Publicado 17/12/2021 12:54

Rio - Uma campanha educativa da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento instalou nesta sexta-feira (17) placas contra o abandono de animais nas margens RJ-125. Foram colocados 12 avisos nos dois sentidos da pista, do início do município de Seropédica, na Baixada, até o bairro Mangueira, que pertence a cidade de Miguel Pereira, no Centro-Sul fluminense.

Com frases como "Abandono de animais é crime", as placas tem como objetivo coibir que bichos sejam 'descartados' às margens das rodovias e também incentivar a adoção. A campanha iniciou na Via Lagos (RJ-124).



"Essa é uma ação de cunho educativo para as pessoas entenderem que maus-tratos é crime. E também porque algumas estradas têm registrado um grande número de abandono. Por isso nos mobilizamos, tivemos encontros com as polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar para atuarmos com rigor em casos de abandono de animais em estradas. É importante lembrar que quem abandona um animal é criminoso", frisou o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz.



Dados do IBGE e do Instituto Pet Brasil, de agosto do ano passado, apontaram que o Estado do Rio tinha cerca de 3,4 milhões de animais abandonados. Com a pandemia, estima-se que houve um aumento de cerca de 40% nos casos de abandono.



"É importante ressaltar que a lei de proteção animal está mais rigorosa, com pena de até cinco anos de reclusão", acrescentou Queiroz. De acordo com o secretário de Agricultura, a intenção é instalar placas educativas em todas as estradas do estado.