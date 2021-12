PM remove barricas no Complexo da Reta Velha e no Chapadão - Divulgação/PMERJ

PM remove barricas no Complexo da Reta Velha e no ChapadãoDivulgação/PMERJ

Publicado 17/12/2021 13:19 | Atualizado 17/12/2021 18:05

Rio - A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão nesta sexta-feira (17), durante uma operação no Complexo da Reta Velha, no bairro Esperança, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A ação do 35º BPM (Itaboraí) e de batalhões do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) retirou barricadas das vias da comunidade e verificou denúncias. As equipes também apreenderam material usado para endolação de drogas e três veículos roubados foram recuperados. As equipes removeram diversas "barricadas" de logradouros públicos do Complexo da Reta Velha e Reta Nova.

Em Seropédica, na Baixada Fluminense, o 24º BPM (Queimados) a PM informou que em razão de intenso patrulhamento de equipes policiais no município, grupos de criminosos ligados a milícia concentraram-se na cidade vizinha (Itaguaí), no bairro Coroa Grande. Com a chegada dos policiais militares, três integrantes da quadrilha foram presos no momento em efetuavam extorsão a comerciantes. Foi arrecadada a quantia de R$252,00 em posse dos acusados que confessaram a prática de cobrança ilegal. Ocorrência encaminhada à 50ª DP (Itaguaí).

No Chapadão, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam uma pessoa e apreenderam 520 trouxas de maconha, 620 pinos de cocaína, 190 pedras de crack e um rádio comunicador. Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam 12 frascos de lança perfume, 11 pedras de crack, 56 pinos de cocaína, 35 frascos de loló e 22 tiras de maconha, além de um rádio comunicador. Ocorrências encaminhadas para a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). As equipes do 41ºBPM (Irajá) removeram barricadas de cinco ruas do Complexo do Chapadão.

Estamos retirando barricadas instaladas por traficantes nas ruas do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (17).

Ajude a #PolíciaMilitar . Denuncie criminosos, ligue 190 ou acione o @DDalertaRio - (21) 2253-1177!! pic.twitter.com/x3FgB55qFS