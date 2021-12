Maria Jandimar Rodrigues morreu após procedimento - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/12/2021 08:36 | Atualizado 19/12/2021 12:26

Rio - Familiares e amigos se despedem, neste domingo (19), de Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, que morreu na última sexta-feira (17), após se sentir mal durante um procedimento estético realizado em uma clínica que fica no Carioca Offices, prédio anexo ao Carioca Shopping, na Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. O sepultamento estava previsto para as 11h45, no Cemitério de Inhaúma.

Neste sábado (18), a Polícia Civil interditou para perícia a clínica de estética onde a autônoma passou por uma hidrolipo na barriga. O médico colombiano Brad Alberto Castrillón Sanmiguel, responsável pelo procedimento, vai ser intimado a depor na próxima semana. O caso é investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho). O marido da vítima, Wagner Vinícius, acusa o médico de ter tentado fugir sem prestar socorro à sua esposa. Segundo ele, Brad fingiu dar assistência ao ser impedido de deixar o local. O profissional teria ainda dito à filha de Maria, Brenda Rodrigues, que era um funcionário do Carioca Offices , quando a jovem viu a mãe passando mal no chão do estacionamento, sem saber de quem se tratava.Maria já havia passado por uma hidrolipo, dessa vez nas costas, no último dia 10, no mesmo estabelecimento e realizada pelo mesmo médico. Em um vídeo gravado na ocasião, ela aparece em uma maca, gritando, enquanto pessoas que estão no local pedem para que ela se acalme. O marido afirma que após o procedimento, ela sentiu muitas dores e não conseguia dormir. A mulher precisou desembolsar cerca de R$6 mil por todo o processo e para as intervenções.Ainda segundo Wagner, ele chegou a alertar a esposa e dizer que ela não tinha condições para fazer outra hidrolipo, mas a mulher procurou o local outra vez, e de acordo com ele, comunicou sobre as reações que teve antes de começar o procedimento na barriga. Maria deixa o marido, com quem era casada há quase seis anos, e a filha Brenda, de 21 anos.