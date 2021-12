Rio de Janeiro

Polícia aguarda laudo complementar para identificar causa da morte de mulher que fez hidrolipo

Delegado da 27ª DP (Vicente de Carvalho) vai analisar as imagens da clínica, desde o dia 10 de dezembro, data do primeiro procedimento estético; médico possui duas passagens pela polícia por ameaças referentes a sua vida particular

Publicado 20/12/2021 14:34 | Atualizado há 2 horas