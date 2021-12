Defesa Civil iniciou a campanha de prevenção com orientações a população durante o período de chuvas no verão - Divulgação

Publicado 20/12/2021 15:54

Rio - A Defesa Civil do Rio de Janeiro lançou nesta segunda-feira a campanha educativa 'Prevenção: Todos Verão'. A ação contará com uma série de dicas e orientações para a população sobre o período de chuvas fortes, uma das características da estação, que começa nesta terça e vai até o dia 20 de março de 2022. As postagens serão publicados nas redes sociais da Defesa Civil: Facebook, Twitter e Instagram, sempre às segundas e quartas-feiras, com informações sobre como agir antes, durante e após um temporal.



Por suas características geográficas e ocupação de encostas, a cidade do Rio, historicamente, sofre com problemas causados pelas chuvas, e as dicas têm o objetivo de aumentar a percepção do risco com a adoção de medidas de autoproteção da população.

Entre as orientações está a importância de cadastrar o CEP da residência no telefone 40199 para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, a necessidade de se informar sobre as condições do tempo, ter atenção máxima em locais com risco de alagamento e deslizamento, entre outras.



"Prevenção é a melhor ferramenta de construção de uma sociedade mais segura e protegida. Essa campanha visa tornar os cidadãos mais atentos aos riscos que estão à sua volta e a adotar medidas simples que tornem seu dia-a-dia seguro, além de preparar a todos para situações de emergência. Defesa Civil somos todos nós", afirmou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves da Silva.



A campanha foi produzida pela Coordenação de Estudos, Pesquisas e Treinamento (COEPT) da Defesa Civil e tem o foco de disseminar o conhecimento preventivo a um número cada vez maior de pessoas. A ação se soma a outras já realizadas pelo órgão, como os testes nas sirenes do Sistema de Alerta para Chuvas Fortes localizados em 103 comunidades que estão em áreas de risco, os simulados de desocupação e as vistorias em imóveis para evitar riscos de desabamentos.



Além disso, a Defesa Civil conta com outras iniciativas, como o projeto de Voluntariado, que retomou as atividades presenciais este ano e formou duas turmas nos meses de outubro e novembro; e os Núcleos Comunitários de Proteção, que contam com moradores e líderes que dão o primeiro suporte em caso de emergências na sua região. Este ano, foram formados 11 núcleos em toda a cidade: Bangu (2), Rio das Pedras (2), Praia da Brisa/ Guaratiba, Morro da Formiga, Piedade, Lins de Vasconcelos, Acari, Fazenda Botafogo e Jardim Maravilha.