Foram entregues 42 presentes doados pela Guarda Municipal - Divulgação Guarda Municipal do Rio

Publicado 20/12/2021 16:19 | Atualizado 20/12/2021 16:34

Rio - Guardas municipais da 15° Inspetoria entregaram 42 presentes para crianças e adolescentes internados na pediatria do Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte. A ação, que aconteceu nesta segunda-feira, faz parte do programa Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

Os presentes foram doados pelos guardas municipais da unidade e também por um shopping da região. Neste ano, por conta do duplo cuidado com o coronavírus e com a influenza, o subinspetor Marlon, que fica a frente da ação, não vestiu a tradicional roupa do Papai Noel.

"Nosso objetivo é fortalecer ainda mais os laços de parceria e de cooperação entre a instituição e a população, sem contar que essa pequena gentileza pode fazer a diferença na vida de quem está num leito de hospital", afirmou o agente.