Publicado 25/12/2021 08:00 | Atualizado 25/12/2021 09:38

Rio - A noite de Natal dos moradores do Morro do Jordão, na Taquara, foi de medo e apreensão. Uma disputa entre milicianos e traficantes causou um intenso tiroteio que atravessou parte da madrugada do dia (25). Um homem morreu durante o confronto.

O tiroteio começou por volta das 23h. Nas redes sociais, moradores lamentaram a guerra justo no momento em que familiares e amigos costumam se visitar. "Maior mancada um tiroteio a essa hora no Jordão", escreveu um. "Jordão pegou fogo a noite toda", disse outro.

Em nota, a Polícia Militar informou que o 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionado para checar informações sobre disparos na comunidade do Jordão, e que "dados preliminares indicam que houve confrontos entre grupos de criminosos rivais". Um homem baleado deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Taquara, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o caso.

Segundo a PM, o policiamento segue reforçado na região.