Viatura bateu na rua Fabio Luz, no Méier - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 25/12/2021 09:45 | Atualizado 25/12/2021 09:47

Rio - Policiais militares que perseguiam suspeitos no Méier sofreram um acidente na noite de Natal, sexta-feira (24). O motorista da viatura bateu em outro carro, perdeu a direção do veículo e foi parar na calçada. Um dos policiais sentiu dores na perna e foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

O caso aconteceu na Rua Fábio da Luz com uma equipe do 3º BPM (Méier). Segundo a corporação, os PMs avistaram um motociclista em "atitude suspeita". O suspeito fugiu durante a abordagem e foi perseguido pela viatura, que acabou colidindo com a traseira do outro carro momentos depois.

A parte da frente do veículo da PM ficou destruída. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que moradores foram à rua para ver o que aconteceu. O Centro de Criminalística (CECRIM) da Polícia Militar foi acionado para periciar o local.

Viatura perdeu a direção em perseguição a marginais. pic.twitter.com/Dwv3efo7Sj — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) December 25, 2021