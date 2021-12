PM apreendeu simulacro de pistola e aparelho celular - DIVULGAÇÃO

PM apreendeu simulacro de pistola e aparelho celularDIVULGAÇÃO

Publicado 25/12/2021 08:20 | Atualizado 25/12/2021 08:23

Rio - Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) prenderam dois criminosos que assaltaram um carro no Grajaú, na noite de Natal, sexta-feira (24). Os assaltantes usaram um simulacro de pistola para render o proprietário do veículo. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

Segundo informações do 6º BPM, uma guarnição do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) observou três homens que haviam roubado um veículo na Rua Alexandre Calaza, entre as ruas Teodoro da Silva e Visconde de Santa Isabel. Os assaltantes fugiram com o carro, mas bateram em outro poucos metros à frente, onde policiais militares haviam realizado um cerco.

Dois homens foram detidos no local, e o terceiro fugiu. A PM apreendeu o veículo usado na fuga, um simulacro de pistola e três telefones celulares. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).

Material apreendido na ação REPRODUÇÃO FACEBOOK