O idoso Pedro Luiz após encontrar seu carro - Agência O Dia/Marcos Porto

Publicado 29/12/2021 12:20 | Atualizado 29/12/2021 14:51

Rio - Um grupo armado que praticava assaltos a veículos trocou tiros com dois policiais militares, no início da manhã desta quarta-feira, em Irajá, na Zona Norte do Rio. De acordo com informações da PM, o bando abordou o carro dos dois policiais, que reagiram, iniciando o confronto. Um dos bandidos e uma vítima foram baleados durante a troca de tiros. O carro de um idoso foi roubado na fuga da quadrilha. Ninguém foi preso.

Segundo a PM, um policial militar que seguia para o serviço foi abordado pelos criminosos no início da Avenida Brás de Pina, na altura de Vista Alegre. Ele reagiu e houve confronto no local. Na mesma via, já próximo à Vila da Penha, os bandidos teriam abordado um segundo carro, onde foram surpreendidos outra vez por um policial.

O militar entrava no carro com um familiar quando avistou os criminosos e disparou contra o grupo. Na troca de tiros, um dos bandidos e a pessoa que o acompanhava foram baleados.

Na fuga, o grupo armado roubou o veículo do idoso Pedro Luiz, de 68 anos. A vítima saía de casa, também na Avenida Brás de Pina, por volta das 6h30 para abastecer seu carro, quando foi surpreendido pelos bandidos. O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina).



"Eles chegaram nervosos. Jogaram o carro na frente do meu. Não deram nem tempo para tomar qualquer atitude. Até tentei dar a ré, mas eles foram muito rápidos. Então a melhor coisa que fiz foi parar e sair.

A gente não sabe qual é a reação deles. Eles estão com uma adrenalina alta, fugindo, sangrando. Então quer dizer, eles não tem nada a perder. Só nós que temos a perder, nossa vida, nossa família. Deixar eles aí desamparados", disse o morador de Irajá.

Segundo o idoso, um dos criminosos que o abordou estava sangrando e o veículo usado por eles tinha um dos pneus furados e perfurações na lataria e vidros. O carro da vítima foi recuperado por uma equipe da UPP Cruzeiro, horas depois, na Avenida Bulhões Maciel, em Vigário Geral, cerca de 2 km do local onde o assalto aconteceu.

Outras duas vítimas do bando também teriam ido à 38ª DP para comunicar o roubo de veículo. Os bandidos fugiram.