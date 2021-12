Dos recursos, R$ 712,3 milhões serão do FGTS e outros R$ 37,5 milhões do Governo do Rio - Divulgação/Governo do Estado

Dos recursos, R$ 712,3 milhões serão do FGTS e outros R$ 37,5 milhões do Governo do RioDivulgação/Governo do Estado

Publicado 29/12/2021 13:57 | Atualizado 29/12/2021 14:09

Rio - Um investimento de R$ 749,8 milhões para ampliar o sistema de esgotamento sanitário na Área de Planejamento 5 (AP-5) pretende beneficiar meio milhão de habitantes de 22 bairros da Zona Oeste do Rio. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29) pelo governador do Rio, Cláudio Castro, e pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Dos recursos disponibilizados, R$ 712,3 milhões serão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros R$ 37,5 milhões do Governo do Rio.

O empreendimento contará com redes coletoras, estações elevatórias e de tratamento, além de ligações prediais na AP-5. Há também previsão de obras em parte dos sistemas Sarapuí, Campinho, Cação Vermelho e Rio do Ponto. Além disso, será construída uma estação de tratamento de esgoto em Campo Grande. As estações de Bangu e Sepetiba serão ampliadas, incluindo sistema de secagem solar de iodo na primeira.

"O saneamento básico é um item que eleva a vida do cidadão para a dignidade e desafoga o sistema de saúde ao impactar diretamente na qualidade de vida da população. Por isso, este investimento, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, de quase R$ 800 milhões é fundamental porque é uma forma de justiça social”, afirmou Castro.

Atualmente, a rede de esgoto da região atende a 51% da população, índice que subirá a 63% (1,2 milhão de pessoas) com o investimento. Já o tratamento adequado, fornecido a 66%, subirá a 77% (cerca de 953 mil pessoas) com as obras de melhorias a serem implantadas.

"Reafirmamos o compromisso do Governo Federal ao atacar a mais evidente tragédia ambiental que nosso país enfrenta, que é a falta de tratamento de esgoto e a falta de água tratada para milhões de brasileiros. O sucesso que o Rio de Janeiro representou com a etapa I do leilão dos serviços da Cedae mostra que o estado está conduzindo muito bem este processo. Isso significa que há segurança jurídica, o que faz com que outros investimentos possam vir a acontecer", disse o ministro.

Também nesta quarta, às 14h, em São Paulo, acontece o leilão da segunda fase da concessão dos serviços públicos de água e saneamento em 21 municípios, com valor da outorga mínima de R$ 1,16 bilhão e população total de 2,7 milhões de pessoas. A AP-5 já tem empresa responsável pelos serviços de esgotamento sanitário e o certame será relacionado à parte de distribuição de água da AP-5.