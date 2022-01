Polícia prende assaltante ligado ao tráfico de drogas do Morro do Andaraí - Divulgação

Publicado 03/01/2022 17:44

Rio - Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em ação conjunta com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e informações anônimas do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam um homem ligado ao tráfico de drogas do Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (3). Claudio Rafael Soares Pereira, o Piloto do Andaraí, de 20 anos, estava foragido e foi encontrado dentro de um shopping em Vila Isabel.



Segundo informações, Piloto é suspeito de praticar diversos roubos a estabelecimentos comerciais e veículos na área da Tijuca, Méier e Freguesia, incluindo um roubo a um posto de gasolina na rua Dias da Cruz, no Méier, em março de 2020, onde uma pessoa foi baleada; e um roubo a residência na rua Timboacú, na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, onde os moradores foram agredidos a coronhadas pela quadrilha.



O criminoso estava sendo monitorado desde junho de 2021, suspeito de participar de um arrastão na Rua Uruguai, na Tijuca. Contra ele havia dois mandados de busca e apreensão pelo crime de roubo majorado. A ocorrência foi conduzida Á DPCA, onde foi tomada todas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele será transferido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

. Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato)

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.