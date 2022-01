Maria Jandimar tinha 39 anos - Arquivo Pessoal

Rio - A Polícia Civil ainda aguarda o resultado de dois exames para esclarecer as investigações sobre a morte da diarista Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, que não resistiu após passar mal depois de um procedimento estético de hidrolipo, realizado no último dia 17, em uma clínica do centro comercial do Carioca Shopping, na Vila da Penha. Além do laudo complementar que busca identificar a causa da morte, os investigadores aguardam resultado da análise que vai comparar o prontuário médico de Maria Jandimar com o exame de suas vísceras, para saber se há alguma relação entre a morte e os procedimentos realizados pelo médico.

"A partir do momento que nós tivemos ciência de todo o protocolo médico, nós encaminhamos ao médico legista do IML para que ele tivesse um conhecimento global do que foi feito e fizesse a análise em conjunto com o exame do cadáver, ou seja, do que foi retirado das vísceras (de Maria Jandimar) e tirasse suas conclusões médicas", explica o delegado Renato Carvalho, da 27ª DP (Vicente de Carvalho), responsável pelo inquérito da morte de Maria Jadimar.

"O médico legista vai comparar o prontuário médico com o exame de vísceras na análise histopatológica. Ele vai analisar se existem substâncias encontradas no corpo que podem ter relação com a causa da morte", acrescenta o delegado, que não aponta prazos para receber a documentação:



"Essas análises são complexas. Mas acredito que estejam em vias de conclusão".

Ainda de acordo com o delegado Renato Carvalho, as denúncias de duas mulheres que teriam sofrido problemas de saúde após passar por procedimentos estéticos na mesma clínica também estão sendo apuradas usando a mesma metodologia:

"Estamos investigando na mesma linha. Ou seja, comparando os prontuários médicos para tirarmos alguma conclusão".