Jovem foi esfaqueado em praia de Copacabana na antes da virada do ano - Reprodução / Tik Tok

Publicado 03/01/2022 17:14 | Atualizado 03/01/2022 17:20

Rio - O jovem Kenny Melo, de 23 anos, que veio de Rio Branco, no Acre, para ver a queima de fogos de Copacabana na virada do ano, relatou, em suas redes sociais, que foi esfaqueado três segundos antes da contagem regressiva para 2022 . De acordo com o rapaz, ele foi atingido no momento em que acontecia um arrastão.

"Tinha muita gente correndo e um moleque apareceu na minha frente. Ele pediu para eu dar meu celular. Não deu tempo nem de eu tirar do bolso. Ele me acertou no peito com uma faca de mesa. Quando virei para correr, ele deu nas costas", relata.

Em seguida, Kenny diz que apesar de estar machucado, conseguiu correr para calçadão, até que uma pessoa o ajudou. "Eu caí duas vezes na areia, mas consegui chegar. Na hora não senti dor nenhuma, só foi doer quando eu já tinha chegado no hospital".