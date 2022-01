Print de vídeo que flagra momento da confusão em Copacabana - Reprodução WhatsApp

Print de vídeo que flagra momento da confusão em CopacabanaReprodução WhatsApp

Publicado 01/01/2022 08:05 | Atualizado 01/01/2022 10:05

Rio - A festa de Réveillon em Copacabana, na Zona Sul, terminou na madrugada deste sábado com pelo menos quatro pessoas esfaqueadas, arrastão, prisões de assaltantes e clima de tensão na praia. Duas das vítimas dos ataques por faca tiveram ferimentos graves e precisaram ser levadas para hospitais da rede Municipal de Saúde. As outras duas, entre elas uma turista colombiana, foram feridas levemente e liberadas já no posto médico montado na praia. A festa teve esquema de segurança reforçado com mais de 2 mil policiais militares e 3 mil agentes da Prefeitura, entre guardas municipais e fiscais.



Segundo registro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os dois homens jovens feridos gravemente por arma branca foram levados para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. As vítimas teriam sido atacadas por criminosos ao tentar recuperar aparelhos de celular roubados durante a festa da virada, na faixa de areia.

A turista colombiana, que teve quadro leve, foi ferida pelo criminoso no rosto. A outra vítima leve, um rapaz, contou à reportagem do G1, que tentava recuperar um celular roubado da mãe quando foi atingido no ombro por golpes de faca.

Os incidentes provocaram corre-corre na praia e parte desses momentos foi registrado por pessoas que estavam no local.

E 2022 começa com arrastão em Copacabana perto da Figueiredo Magalhães? pic.twitter.com/vExixi8QJg — Thiago (@Thiagorsvt) January 1, 2022

De acordo com a Polícia Militar, foram confirmados furtos em série na faixa de areia. Os criminosos teriam aproveitado o momento de distração do público que confraternizava na praia para roubar seus pertences. O maior alvo dos bandidos foi o aparelho de celular. Ao todo, seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos durante a comemoração.

Dois homens foram presos em flagrante por furtar o cordão de turistas. Nos dois casos, o cordão foi recuperado pelos agentes da PM. As prisões foram feitas por policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) e do 19º BPM (Copacabana), que participavam a operação de segurança.

O esquema especial de segurança na orla de Copacabana contou com 2,4 mil policiais militares e 3 mil agentes da Prefeitura do Rio, entre eles guardas municipais e fiscais da Secretaria de Ordem Pública (SEOP). A ação foi a primeira em que PMs utilizaram sistema de câmeras portáteis no monitoramento.

Atendimentos na praia

De acordo com a SMS, foram feitos 111 atendimentos nos postos de saúde montados na praia. Sendo que a maioria delas sofreu pequenos traumas (pancadas, cortes, etc) ou passou mal devido à excessiva ingestão de bebidas alcoólicas.