Os moradores do Garden Village já ficaram 3 dias sem energia devido à situação Reprodução arquivo pessoal

Publicado 06/01/2022 16:08

Rio - Sempre que chove ou venta forte, os moradores do residencial Garden Village, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, ficam sem luz. O problema é que, em frente ao prédio, existe uma árvore que cresceu apoiada nos fios e no transformador de luz. Com as mudanças no clima, ela bate no poste, desarma o registro e todos os 38 apartamentos ficam no escuro. A situação é recorrente desde 2018, ano em que Luiz Marcello, 39 anos, preencheu o primeiro protocolo da prefeitura pedindo a poda da árvore. Quatro anos depois, nada foi feito.

Na época, a prefeitura informou que a poda só poderia ser feita depois que a Light, empresa de energia do estado, fizesse uma vistoria no lugar e desligasse o transformador. Luiz e outros moradores do prédio completaram formulários da Light, além de terem feito várias ligações ao longo dos anos, mas nunca tiveram resposta definitiva. Quando acaba a luz, a empresa vai até o bairro, liga o transformador, mas não se manifesta sobre o problema da árvore.

Só no ano passado, Luiz lembra de ter ficado sem luz mais de cinco vezes e, em uma delas, ficou 3 dias totalmente no escuro. "A gente perdeu muita comida. Meu sogro, que estava morando temporariamente com a família, usa insulina. Foi muito difícil conseguir refrigerar o medicamento", desabafou Luiz.

Para ele, o descaso da prefeitura e da Light acontece porque o problema é local e não afeta um grande número de pessoas. "São muitos procolos para preencher, formulários. Você faz tudo e mesmo assim não consegue resolver o problema. Acho que, por ser algo do bairro, que afeta poucas pessoas, eles acham certo tratar a gente com descaso. Eu abri protocolo em 2018, 2019, 2020 e no ano passado, mas nada mudou".

Segundo a assessoria da Comlurb, companhia da prefeitura responsável pela limpeza urbana do município, em casos de poda envolvendo fiação e parte elétrica, a Light precisa fazer uma vistoria técnica e desligar os transformadores. Contudo, esse serviço quase nunca é feito pela empresa. Entre os problemas, a Comlurb destacou que a Light muitas vezes não comparece aos locais de poda, agenda desligar os transformadores, mas não o faz e demora a responder os pedidos da prefeitura.

O DIA entrou entrou em contato com a Light, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

*Estagiária sob supervisão de Bernardo Costa