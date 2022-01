Ciep Nação Rubro-Negra no Leblon, será centro de atendimento a síndrome gripal - Reprodução/ Google Street View

Publicado 06/01/2022 16:53 | Atualizado 06/01/2022 19:21

Rio - O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, inaugura o oitavo centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal, nesta sexta-feira, às 7h30. A unidade funcionará no CIEP Nação Rubro Negra, no Leblon, Zona Sul do Rio. Os centros atenderão pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato ou paladar, e realizarão também testagem para covid-19, conforme indicação médica.

O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou que, atualmente, quase metade dos testes de covid-19 realizados na cidade são positivos para a doença, um índice que não ocorria há mais de 17 semanas. A declaração aconteceu durante a inauguração do centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal do Clube Municipal do Servidor, na Cidade Nova, no Centro, nesta quinta-feira (6).

De acordo com o Painel Rio COVID-19, na primeira semana epidemiológica do ano, a positividade dos testes para o novo coronavirus é de 41%. O secretário atribui o aumento dos casos à variante Ômicron, que se dissemina com mais rapidez do que as demais, segundo ele.

Soranz explicou que nas últimas semanas o Rio registrou baixo índice, porque a doença predominante em circulação era a Influenza, controlada na última semana de dezembro.

Desde o início desta semana, as unidades de saúde municipais vêm registrando alta demanda de pessoas em busca dos testes, provocando longas filas e demora no atendimento. Hoje, no posto do Parque Olímpico, houve grande procura já nas primeiras horas da manhã, com filas de pacientes aguardando atendimento dentro e fora do local.



Com o aumento, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu hoje o sétimo posto de testagem da cidade, que já contava com os das Vilas Olímpicas do Alemão e de Honório Gurgel; Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu; Unidade Ambulatorial Almir Dulton, em Campo Grande; na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho; e no Parque Olímpico da Barra.



e acordo com a atualização das 14h30 painel da prefeitura, o município aplicou, até o momento, 5.831.717 primeiras doses; 5.318.207 segundas doses; 143.481 doses únicas; além de 1.679.723 doses de reforço. Com isso, 87,7% da população total carioca já recebeu a primeira ou a dose única; 80,9% completou o esquema vacinal e 24,9% já tomou a terceira dose.