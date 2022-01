Homens foram presos em blitz da Operação Lei Seca - Divulgação

Publicado 06/01/2022 18:05

Rio - As mais de 2,5 mil blitzes realizadas pela Operação Lei Seca foram responsáveis por retirar das ruas um total de 19.925 mil motoristas que apresentavam sinais de alcoolemia. O número representa 12,97% dos 153.806 mil abordados pelas fiscalizações em 2021 no estado.

A Operação Lei Seca, que atua desde 2009, teve um aumento significativo em relação aos dados do ano anterior. Isso aconteceu por conta da suspensão de 7 meses que ocorreu em 2020. No restante do ano, foram 3.715 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Em 2019, esse número foi de 13.119, sendo ultrapassado pelos dados 2021.

As regiões que apresentaram os maiores índices de condutores embriagados foram a região Serrana e a Médio Paraíba. Nelas, a porcentagem foi de 26% alcoolizados em relação ao total abordado. O tenente-coronel Fábio Pinho, superintendente da Operação Lei Seca, falou sobre os números e a importância da operação.

"Os altos índices registrados em 2021 são um alerta para continuarmos firmes no nosso desafio de mudar o comportamento da população. Por isso a Operação Lei Seca atua diariamente para retirar das ruas os motoristas que insistem na perigosa mistura de álcool e direção", disse o superintendente.