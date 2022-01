Homem é morto durante confronto com PM no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 06/01/2022 18:43 | Atualizado 06/01/2022 18:58

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após entrar em confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na tarde desta quinta-feira, no Portão do Rosa, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Outras duas idosas que passavam pelo local ficaram feridas enquanto tentavam se abrigar dos disparos, sendo socorridas pelos policiais ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo. Uma foi atingida de raspão na cabeça e a outra na perna.

Segundo a PM, agentes realizavam um policiamento no bairro Portão do Rosa quando se depararam com criminosos armados, dando início a um confronto. Com o suspeito foram apreendidas uma pistola, uma granada e drogas.

A equipe isolou a área e acionou a perícia da Polícia Civil.