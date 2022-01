Estação Vila Sapê, Jacarepaguá, estava fechada desde o dia 3/01 - Divulgação

Publicado 06/01/2022 19:19

Rio - A estação do BRT Vila Sapê, Jacarepaguá, foi reaberta na tarde desta quinta-feira (6) após três dias de reforma. Esse foi o primeiro processo de revitalização das estações neste ano. Em 2021, a Intervenção no sistema BRT reabriu aos passageiros 46 estações, além de reformar a estação Pastor José Santos, na Penha, que estava em funcionamento.

As obras na estação Vila Sapê seguiram o mesmo padrão das reformas feitas nas estações desde março do ano passado. Sendo assim, os painéis e portas de vidro foram substituídos por chapas de aço vazadas. Além disso, houve a instalação de fiação embutida e de portas com trava automática e mecanismos blindados.