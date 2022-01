Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 06/01/2022 20:10 | Atualizado 06/01/2022 20:11

Rio - Um homem identificado como Dário Gregório da Motta Gomes, de 43 anos, foi morto a tiros na Rua Oscarino Maciel, no bairro do Mutuapira, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (5). Homens encapuzados teriam surpreendido a vítima no portão de sua casa e dispararam contra ela. Dário estaria voltando do supermercado com a esposa e a filha, quando foi baleado pelos criminosos, que fugiram em seguida.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, para onde policiais militares foram acionados, mas já chegou ao local sem vida. O enterro de Dário ocorreu nesta tarde, dia 6, na Capela Nossa Senhora de Santana, ao lado do Cemitério São Miguel.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) instaurou um inquérito para apurar o caso. Agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam levar aos autores do crime.