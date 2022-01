Covid-19: Fiocruz amplia capacidade nacional de testagem - Peter Ilicciev/FioCruz

Publicado 06/01/2022 20:07 | Atualizado 06/01/2022 20:09

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, nesta quinta-feira, que 98,1% dos testes positivos de covid-19 feitos na cidade são da variante Ômicron. Ao todo, a cidade teve 4.794 casos confirmados do novo coronavírus só nas últimas 24 horas.

De acordo com o Painel de monitoramento da Covid-19, a primeira semana do ano já acumula 13.813 casos da doença na capital. A última vez em que o número de casos confirmados superou os dez mil aconteceu há quase quatro meses. Entre os dias 12 e 18 de setembro, o município do Rio teve 13.074 casos registrados de covid-19.

O total de casos desta semana é 33 vezes maior que o registrado na última semana de 2021, quando apenas 41 casos foram confirmados no município. No momento, a rede municipal tem 35 pessoas internadas em leitos destinados à covid-19.