Dia chuvoso na Praia do Leblon - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/01/2022 06:56

Rio - O fim de semana será de céu nublado e tempo chuvoso no Rio. A atuação de um canal de umidade sobre a região Sudeste mantém o tempo instável pelo menos até domingo (9), com possibilidade de chuva a qualquer hora. As previsões são do Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura.

Nesta sexta-feira (7), a chuva moderada a forte que começou na noite anterior deve permanecer ao longo de toda a manhã, e diminuir à tarde. A previsão é de ventos fracos a moderados e uma queda na temperatura: mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.

TEMPO AGORA | Segundo o @AlertaRio, núcleos de chuva que atuavam sobre a Zona Norte se deslocam em direção à Baía de Guanabara e ocasionam chuva fraca a moderada durante seu deslocamento.#temporj pic.twitter.com/5NKBdIcyWe — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 7, 2022

No sábado e no domingo, o céu estará entre nublado e encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os modelos números de previsão apontam que deve chover em torno de 10mm para cada um desses dias, em média. A expectativa é de melhora no tempo apenas na terça-feira (11).

Desde a chuva de quarta-feira (5) a cidade do Rio está em Estágio de Mobilização.