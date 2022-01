A quadrilha de Boy utiliza um sistema sofisticado para simular atendimentos bancários e convencer as vítimas a repassar dados pelo celular - Divulgação / Polícia Civil

A quadrilha de Boy utiliza um sistema sofisticado para simular atendimentos bancários e convencer as vítimas a repassar dados pelo celular Divulgação / Polícia Civil

Publicado 07/01/2022 09:32 | Atualizado 07/01/2022 10:16

Rio - O chefe da maior quadrilha de golpes bancários, Felipe Boloni Alves Rosa, conhecido como Boy ou Professor, foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) no fim da tarde desta quinta-feira, 6. Ele foi preso em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O grupo do qual faz parte é tão sofisticado que utilizava um programa de computador — o URA, Unidade de Resposta Audível — para simular um atendimento bancário e convencer as vítimas a repassar dados digitados pelo celular.

No cumprimento do mandado de busca, foram apreendidos documentos, um telefone celular, um veículo elétrico estimado em R0 mil e uma moto elétrica, além de diversos itens de luxo Divulgação - Polícia Civil



Os alvos dos golpes acreditavam, na verdade, que o procedimento integrava um sistema antifraude da instituição bancária e entregavam os seus cartões para um motoboy enviado, juntamente a uma carta de contestação das operações não reconhecidas.



A mansão na qual Boy morava tem aluguel avaliado em cerca de R$ 20 mil, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Durante a investigação, os policiais descobriram que a quadrilha fez mais de trezentas vítimas, faturando por volta de R$6 milhões.



No cumprimento do mandado de busca, foram apreendidos documentos, um telefone celular, um veículo elétrico Porsche Taycan (com valor estimado em R$ 700 mil) e uma moto elétrica, além de diversos itens de luxo.



A investigação começou no final de 2020, quando 12 mulheres que integravam um dos núcleos do bando foram presas em um condomínio também na Zona Oeste. O criminoso Boy já foi preso ao menos duas vezes em São Paulo, seu estado natal, acusado de estelionato, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Na época, a sua quadrilha estava ligada ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. Os alvos dos golpes acreditavam, na verdade, que o procedimento integrava um sistema antifraude da instituição bancária e entregavam os seus cartões para um motoboy enviado, juntamente a uma carta de contestação das operações não reconhecidas.A mansão na qual Boy morava tem aluguel avaliado em cerca de R$ 20 mil, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Durante a investigação, os policiais descobriram que a quadrilha fez mais de trezentas vítimas, faturando por volta de R$6 milhões.No cumprimento do mandado de busca, foram apreendidos documentos, um telefone celular, um veículo elétrico Porsche Taycan (com valor estimado em R$ 700 mil) e uma moto elétrica, além de diversos itens de luxo.A investigação começou no final de 2020, quando 12 mulheres que integravam um dos núcleos do bando foram presas em um condomínio também na Zona Oeste. O criminoso Boy já foi preso ao menos duas vezes em São Paulo, seu estado natal, acusado de estelionato, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Na época, a sua quadrilha estava ligada ao Primeiro Comando da Capital, o PCC.