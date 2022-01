Blindado do Coe na região do Morro dos Macacos - Reprodução

Blindado do Coe na região do Morro dos MacacosReprodução

Publicado 07/01/2022 09:14

Rio - Agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), com apoio de equipes do Comando de Operações Especiais (COE), atuam, nesta sexta-feira (07), nas comunidades do Morro dos Macacos e São João. A ação tem objetivo de coibir ações criminosas na região.

De acordo com a PM, até o momento, não há informação de prisão ou apreensão. O blindado do COE dá apoio na ação no Morro dos Macacos.