Nos últimos dois dias, duas operações foram realizadas pela PM na regiãoREPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 07/01/2022 12:44 | Atualizado 07/01/2022 13:09

Rio - Moradores relataram nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (07), intenso tiroteio no Complexo de Israel, na altura das comunidades do Cordovil e Cidade Alta, na Zona Norte do Rio. Os disparos seriam resultado de um confronto entre policiais e criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi atacada por criminosos na altura da Rua Porto Velho, em Cordovil. Até o momento, não há informação de prisões, apreensões ou feridos. Devido as operações dos últimos dias, a corporação tem enviado agentes do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) para reforçar o policiamento na região.

Nesta quinta-feira, a PM e a Secretaria de Ordens Públicas (Seop) realizaram uma operação conjunta no Complexo de Israel para demolir construções clandestinas feitas por traficantes e retirar barricadas. Durante a ação na região, policiais prenderam um homem e apreenderam uma pistola na comunidade do Pica-Pau. Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam entorpecentes, artefatos explosivos e munições na Cidade Alta.

Já na última quarta-feira, uma primeira operação na região prendeu dois criminosos na Cidade Alta. Com eles a polícia apreendeu uma pistola 9 milímetros, carregadores, coldre de pistola, rádios comunicadores e uma base para rádio.