Governador Cláudio Castro sugere a suspensão do carnaval de rua de 2022 no estado - Carlos Magno / Governo do RJ

Governador Cláudio Castro sugere a suspensão do carnaval de rua de 2022 no estadoCarlos Magno / Governo do RJ

Publicado 07/01/2022 14:48

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, utilizou seu perfil oficial para informar que sugeriu ao comitê científico do estado a suspensão do carnaval de rua em 2022. A publicação foi feita nesta tarde de sexta-feira (7). Ainda na mesma postagem, ele alerta para o risco de promover aglomerações sem protocolos sanitários.

Especialistas estão reunidos neste momento para deliberar. Orientei a @SaudeGovRJ que dialogue com o conselho de secretários de saúde para que o evento não seja autorizado nos municípios. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) January 7, 2022

O governador aguarda a deliberação dos especialistas e determinou que o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, dialogue com o conselho de secretários de saúde dos municípios para que o evento seja suspenso neste ano. A sugestão segue a tendência da Prefeitura do Rio de Janeiro, que já havia cancelado as festas de rua na capital em decisão tomada na terça-feira (4).

Polêmica

A polêmica do carnaval de rua começou essa semana com o anúncio do cancelamento feito pelo prefeito Eduardo Paes, que também confirmou os desfiles das escolas de samba na Sapucaí. Isso porque as medidas sanitárias vigentes foram mantidas, o que permite a realização de festas particulares. Nas redes sociais, perfis debateram a decisão.

O cancelamento do carnaval de rua, mas mantendo o carnaval pago não é combate a Pandemia, é o direito do rico espalhar covid enquanto o pobre vai servir eles nas festas. — Heribaldo Maia (@HeribaldoMaia) January 5, 2022

Rita Fernandes, presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, a Sebastiana, também se pronunciou quanto ao cancelamento.

"Ele anunciou e a gente acata. Ele disse que pelos dados de hoje (da covid-19), não há condições de realizar o Carnaval. Nós vamos recuar. A gente não tem um bom cenário. Não é só por causa da nova variante, também tem a gripe da Influenza", afirmou Rita.