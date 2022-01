Estação ficará fechada temporariamente - Divulgação/BRT

Publicado 07/01/2022 14:52 | Atualizado 07/01/2022 14:53

Rio - A estação Riocentro do BRT, no corredor Transolímpica, está fechada temporariamente, a partir desta sexta-feira (7), por conta de problemas de fornecimento de energia elétrica. O sistema orienta os passageiros a embarcarem e desembarcarem na estação Olof Palme, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Nesta quinta-feria (6), a estação Vila Sapê, em Jacarepaguá, foi reaberta após três dias de reforma. Esse foi o primeiro processo de revitalização das estações neste ano. Em 2021, a Intervenção no sistema BRT reabriu aos passageiros 46 estações, além de reformar a estação Pastor José Santos, na Penha, que estava em funcionamento.