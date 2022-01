Museu da Cidade Olímpica e Paralímpica - Divulgação

Publicado 07/01/2022 16:46

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), está oferecendo gratuitamente diversos cursos e palestras nas áreas de tecnologia, informática e inovação. As atividades acontecem nesse mês de janeiro na Nave do Conhecimento do Engenhão (Museu Cidade Olímpica e Paralímpica), localizada no bairro do Engenho de Dentro, e na Nave do Conhecimento Silas de Oliveira, em Madureira. Os cursos começam no dia 11 deste mês e serão ministrados pelos instrutores das Naves.







As Naves têm o objetivo de estimular a busca por novos conhecimentos, promovendo gratuitamente inúmeras atividades que visam potencializar a experiência digital. Além disso, os equipamentos públicos buscam contribuir para o ingresso de jovens e adultos no mercado de trabalho por meio da capacitação em novas tecnologias.



As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas presencialmente nas duas Naves do Conhecimento (Engenho de Dentro e Madureira) ou através do site:



Confira abaixo mais informações sobre os cursos e palestras deste mês nas duas unidades: "É fundamental democratizar o acesso ao mundo digital oferecendo cursos e atividades gratuitas na área de tecnologia para a população. Queremos transformar as Naves do Conhecimento em polos de capacitação na área de tecnologia. Nosso objetivo é preparar os jovens para o mercado de trabalho", afirmou Willian Coelho, secretário Municipal de Ciência e Tecnologia.

Nave do Conhecimento de Madureira - Mês de Janeiro





Cursos



CodeClub (Scratch) - Auxiliar a aprendizagem de maneira lúdica e criativa, podendo criar animações, jogos e histórias interativas.

Dias 11, 12, 13, 18, 19, 21 - Ter - Qua - Qui (14h às 17h).



Informática Básica Nível I - Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento. Também identificar os tipos de software, tanto para uso pessoal quanto uso profissional.

Dias 11, 12, 13 - Ter – Qua – Qui (9h às 12h).



Introdução ao Software Livre - O curso visa ensinar ao aluno a instalação de um Sistema operacional de Software livre em um Computador.

Dias 11, 12, 13 - Ter – Qua – Qui (18h às 21h).



Informática Básica Nível II - Identificar os processos de criação de pastas e arquivos. Identificar os tipos de software, tanto para uso pessoal quanto uso profissional. Operar softwares utilitários despertando para o uso da informática na sociedade.

Dias 18, 19, 21 - Ter – Qua - Qui (9h às 12h).



Mercado de Trabalho: Currículo e Entrevista - Apresenta ao aluno os conhecimentos das principais maneiras de domínio junto ao mercado de trabalho. Dinâmica para a busca do primeiro emprego e a formação de um currículo como peça chave para a inserção no mercado de trabalho.

Dias 18, 19, 21 - Ter – Qua – Sex. (14h às 17h).



Informática Básica Nível III - Identificar os programas de navegação na Internet. Operar contas de e-mail despertando para o uso da informática na sociedade. Identificar as ferramentas de segurança na Internet e as ameaças da Internet.

Dias 25, 26, 27 - Ter - Qua - Qui (9h às 12h).



Trabalhando as Principais Funções do Excel - O curso objetiva capacitar o aluno que deseja automatizar as atividades exercidas no dia a dia visando agilidade em suas atividades.

Dias 25, 26, 27, 28, 29 - Ter – Qua – Qui - Sex - Sáb (14h às 17h).



Oficinas e Palestras



Oficina: Excel para o dia a dia - 22/01/2022 (9h às 12h).



Palestra: Por que devo aprender a programar? - 19/01/2022 (18h às 21h).



Oficina: Mercado de Trabalho e Currículo - 15/01/2022 (9h às 12h).



Palestra: Palestra sobre Software Livre - 08/01/2022 (14h às 17h).



Oficina: Digitação em prática - 29/01/2022 (18h às 21h).



Horário de funcionamento:

De terça a sábado de 9h às 21h.

Domingos de 9h30 às 16h30.

Fechada segundas-feiras e feriados.

Local: Parque de Madureira Mestre Monarco, s/nº – Altura da Rua Manoel Marques.



Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro - Mês de Janeiro:



Cursos



Cisco - IT Essentials - Fornecer competências técnicas para instalação, configuração e solução de problemas de computadores e dispositivos móveis. Identificação de ameaças comuns à segurança da informação, resolução de problemas usando equipamentos reais.

De 29/01 até 05/05 - Sábados (9h às 12h).



CCNA I - Crie LANs, faça configurações para roteadores e switches e implemente esquemas de endereçamento IPv4 e IPv6. Configure roteadores, switches e dispositivos finais para fornecer acesso a recursos de rede locais e remotos e permitir a conectividade completa entre dispositivos remotos. Configure e solucione problemas de conectividade de uma pequena rede usando as melhores práticas de segurança.

De 29/01 até 05/05 - Sábados (13h30 às 16h30)



3D Builder (Iniciando na modelagem 3D) - Os alunos aprenderão a operacionalizar com o 3D Builder, um aplicativo de modelagem 3D da Microsoft. É de uso gratuito e já vem instalado nos sistemas operacionais a partir do Windows 8.1.

De 11/01 até 20/01 - Terças e quintas (9h às 12h).



Ferramentas Digitais - Apresentar aos alunos as ferramentas que podem ser utilizadas na web, com a manipulação do Gmail e Google Drive.

De 12/01 até 21/01 - Quartas e sextas (13h às 16h).



Scratch (Programação para Crianças) - Programação em blocos para crianças utilizando o recurso do Scratch.

De 13/01 até 21/01 - Quinta e Sexta (16h às 19h).



Segurança na Internet - O curso Segurança na Internet apresenta dicas e técnicas importantes sobre o tema no dia a dia. O curso mostra as principais práticas maliciosas que ocorrem na Internet e como se proteger delas.

De 18/01 até 20/01 - Terça e Quinta (18h às 20h)



Oficinas



Oficina: Front-end: Trabalhando com páginas Web

Aprenda a criar uma página pessoal utilizando HTML e CSS, aprendendo na prática como funciona o mundo do front-end developer.

Dia 12/01 - Quarta-feira (18h às 21h).



Oficina: 'Cibersegurança' você está por dentro?

Você tem conhecimento de todos os seus dados que estão expostos na internet? As suas senhas são seguras? Venha conhecer e aprender um pouco mais sobre esse tema e reforçar sua segurança digital.

Dia 12/01 - Quarta-feira (17h às 20h).



Horário de funcionamento:

De terça a sábado de 9h às 21h.

Domingos de 9h30 às 16h30.

Fechada segundas-feiras e feriados.

Local: Rua Arquias Cordeiro, nº 1.516, Engenho de Dentro (em frente à Estação de Trem do Engenho de Dentro e ao lado do Estádio Nilton Santos).