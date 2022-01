Policiais recuperam carga avaliada em R$ 832 mil em Nova Iguaçu - Divulgação/ PMERJ

Publicado 07/01/2022 20:01

Rio - Policiais do 20º BPM (Mesquita) recuperaram nesta sexta-feira uma carga de material de construção avaliada em R$ 832 mil no bairro Palhada, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram informadas que um caminhão de carga havia sido roubado e teria sido levado para o Bairro Palhada.

Os policiais realizaram buscas na região e localizaram o veículo de transporte de carga na Rua Anderson, no bairro indicado. Ninguém foi preso até o momento.

A ocorrência foi encaminhada à 56ª DP (Comendador Soares).