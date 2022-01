Estruturas do Carnaval na Sapucaí já estão sendo montadas - Divulgação

Estruturas do Carnaval na Sapucaí já estão sendo montadasDivulgação

Publicado 07/01/2022 17:31 | Atualizado 07/01/2022 17:39

Rio - Apesar de decisão da Prefeitura do Rio manter o Carnaval na Sapucaí e em clubes, o Comitê Científico do Governo do Estado desaconselhou, nesta sexta-feira, a realização de qualquer comemoração em todas as cidades. A proposta, que será enviada ao governador Cláudio Castro, foi elaborada em virtude do avanço da pandemia com a chegada da variante Ômicron, da covid-19. Segundo o professor de epidemiologia da UFRJ e integrante do conselho, Roberto Medronho, a decisão visa poupar vidas.

"Nós estamos vivendo um aumento de covid-19 como nunca antes. A curva está se elevando de forma acelerada. Durante as próximas semanas, incluindo as semanas de fevereiro, estes números estarão bem altos e não há a recomendação de fazer o Carnaval mesmo na Marques de Sapucaí e em clubes fechados", explicou o especialista.

Ainda segundo o epidemiologista, os governantes devem implementar restrições a partir de agora, para evitar que a curva de infectados e de internações provocadas pela covid-19 seja freada. "A Ômicron está no princípio do processo pandêmico. Já estamos vendo isso. com adoecimento da população e afastamento de profissionais de saúde. A grande questão é vacina. Temos que estimular a população a se vacinar", afirmou ele.

De acordo com Medronho, embora a proposta peça o adiamento das festividades, a decisão será, na verdade, um debate ético. "O Comitê não tem gerência sobre a gestão do Carnaval. Sugerimos o adiamento para o meio do ano. Isso também se não houver variante, novo pico. A gente acha que qualquer aglomeração deva ser evitada", avaliou.

O especialista diz que o custo de manter a festa pode ser alto demais. "Na verdade, a gente está propondo um debate na sociedade: 'Que custos nós queremos pagar em manter o Carnaval?'. É claro que a suspensão traz prejuízos econômicos, para nossa saúde mental, para a cultura, obviamente. Mas se nós tivermos o Carnaval nesses locais, mesmo com os cuidados que estão sendo elencados, é muito provável aumentar o número de óbitos após esse evento", analisou.

Nesta sexta-feira pela manhã, o governador Cláudio Castro já havia desaconselhado o Carnaval de Rua em todas os municípios do estado. A fala aconteceu durante a reunião do conselho.

O debate sobre a folia promovida pelos blocos começou no início da semana, após um aumento nos números de casos confirmados da Covid-19. A cidade do Rio foi uma das primeiras a cancelar a comemoração do Carnaval na Rua. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, na terça-feira, teve reunião com lideranças dos blocos e comunicou a decisão.