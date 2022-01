Policiais penais prenderam Fernando Ramos Moreira, de 32 anos, foragido do sistema penitenciário desde 2014 - reprodução de vídeo

Policiais penais prenderam Fernando Ramos Moreira, de 32 anos, foragido do sistema penitenciário desde 2014reprodução de vídeo

Publicado 07/01/2022 19:27

Rio - Policiais penais da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário - SEAP/SISPEN, com a ajuda de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam Fernando Ramos Moreira, de 32 anos. Ele estava foragido do sistema penitenciário desde 2014 e a ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (07). Fernando foi preso por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e concurso material.



Os agentes localizaram e prenderam o homem na frente de sua residência, localizada na Rua Leocádio Figueiredo, em Guadalupe, Zona Norte do Rio. Fernando foi recapturado, referente a fuga da pena cumprida por condenação.



Contra ele, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e concurso material. Fernando fugiu do regime semiaberto da SEAP/Instituto Penal Edgard Costa no dia 15 de fevereiro de 2014. Para saída, ele se aproveitou do Trabalho Extramuros. Cabe ressaltar que, no dia 4 de agosto de 2009, a pena do acusado foi julgada e mantida em 10 anos de prisão em regime fechado.



A ocorrência foi registrada na 27ª Delegacia de Polícia Judiciária (Vicente de Carvalho) onde foi cumprido o mandado de prisão. O preso será encaminhado a uma unidade prisional, ficando à disposição da Justiça.



