Homem é indiciado por estupro de cães - Foto: Divulgação

Homem é indiciado por estupro de cães Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2022 18:26

Rio - Um homem foi indiciado, nesta quarta-feira, por abusar sexualmente de cães na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Ele foi encontrado após protetores de animais terem denunciado o caso à Subsecretaria de Proteção e Bem-estar Animal. A identidade do homem não foi divulgada.

Ele foi encontrado com uma cadela, que foi encaminhada a um veterinário. "Maus tratos contra animais é crime e tem que ser combatido de forma enérgica. O secretário Allan Turnowski tem dado total atenção as questões que envolvem os animais e a equipe de policiais da 11ªDP, coordenada pela Delegada Flávia Monteiro tem sido muito atuante e parceira em situações como essa", criticou o secretário Marcelo Queiroz.



Segundo as investigações da Polícia Civil, ele já foi preso pelo mesmo crime em Minas Gerais. O crime foi registrado na 11ª DP (Rocinha). "O homem foi indiciado por maus-tratos a animais. A cadela foi acolhida por protetores de animais. A polícia não fechará os olhos jamais para nenhum tipo de abuso”, afirmou a delegada Flávia Monteiro.