Favela do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste - Reprodução Twitter

Publicado 07/01/2022 20:18

Rio - Uma troca de tiros assustou moradores da Praça Seca e do Tanque, na Zona Oeste do Rio, no início da noite desta sexta-feira. De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), moradores da comunidade relataram disparos na região por volta das 18h50.

Na Praça Seca, os disparos foram ouvidos próximo a uma área de mata, na comunidade do Bateau Mouche. Já no Tanque, os tiros partiram do Morro da Covanca.

Nas redes sociais, moradores pediram atenção aos vizinhos que chegavam do trabalho. "Vamos ficar atentos aí, pessoal. Muitos tiros na entrada do Bato", compartilhou um usuário do Twitter. Um morador da região do Tanque também alertou aos moradores: "Informações chegando aqui no grupo de trabalho que há movimentação e correria de vagabundos na Covanca. Atenção moradores e comerciantes de bem", tweetou outro usuário.

A Polícia Militar foi questionada sobre a ocorrência de disparos na região, mas até o momento não confirmou se há alguma ação sendo realizada no local.