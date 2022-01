Aumento de casos fez procura por exames RT-PCR explodir - Banco de imagens

Publicado 08/01/2022 08:58 | Atualizado 08/01/2022 09:01

Rio - A testagem para detectar o coronavírus aumentou em quase 200% neste início de ano em São Gonçalo. A média diária de 120 testes por dia realizados em dezembro de 2021, passou para cerca de 450 por dia. Da última segunda-feira (3) até quinta-feira (6), foram realizados 1.884 exames. Destes, 769 testaram positivo, um total de 40%. Quem precisa realizar o teste neste fim de semana (sábado, 8 e domingo, 9), pode procurar o Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, das 8h às 17h.



Neste sábado (8), a Clínica Gonçalense do Mutondo também realiza o teste, até as 11h. Na segunda-feira (10), feriado do santo padroeiro da cidade – São Gonçalo – o morador pode procurar o Centro de Triagem, das 8h às 17h; e o PAM Coelho, das 9h às 13h. As crianças de 0 a 12 anos podem fazer o exame na Clínica da Criança, das 8h às 16h. E as pessoas sintomáticas também podem ir ao Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha, das 8h às 17h. Na terça-feira (11), os outros locais voltam a funcionar normalmente.

Confira o esquema de funcionamento:



Sábado (8)

Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, de 8h às 17h;



Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo, das 8h às 11h.





Domingo (9)

Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, das 8h às 17h.





Segunda-feira (10)

Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, das 8h às 17h;



Clínica da Criança (0 a 12 anos), no Zé Garoto, das 8h às 16h, com distribuição de senhas;



Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, das 8h às 17h, só para pessoas sintomáticas;



PAM Coelho, das 9h às 13h





Locais dos exames a partir de terça-feira (11):



Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto: diariamente, das 8h às 17h;



Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 13h;



Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: terças e quintas, das 10h às 16h; e sábados, das 8h às 11h;



Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: segundas, terças e quintas, das 8h às 12h, com distribuição de senhas;



Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: quartas, quintas e sextas, das 8h às 16h, com distribuição de senhas;



Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro: terças, quartas e sextas, das 13h às 16h;



Clínica da Criança (0 a 12 anos), segundas, terças, quintas e sextas, das 8h às 16h, e quartas, das 13h às 16h; com distribuição de senhas;



O Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, só para pessoas sintomáticas;



Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar: apenas para as gestantes e parturientes sintomáticas.



PAM Coelho: segundas, quartas e sextas, das 9h às 13h