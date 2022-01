Adotantes terão que passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade - Divulgação/RJPET

Adotantes terão que passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade Divulgação/RJPET

Publicado 08/01/2022 09:26

Rio - Mais de 20 cães e gatos podem ganhar um novo lar a partir deste sábado (8). Entre 11h e 15h, a oitava edição da Feira de Adoção RJPET vai incentivar o acolhimento responsável de animais abandonados, no Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio. O evento também pretende conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos bichinhos.

De acordo com dados divulgados em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 47,9 milhões de lares brasileiros têm a presença de cães ou gatos. Para adotar um dos animais que estarão disponíveis no evento, o interessado deverá apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

A feira seguirá os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool em gel para higienização das mãos. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que é responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal.

"Ao longo de um ano de parceria e sete edições do evento, mais de 200 animais foram adotados no Bangu Shopping. Seguiremos em 2022 com nossa programação de eventos mensais no empreendimento como forma incentivar a adoção e dar visibilidade aos animais que estão em projetos independentes, ONGs e, até mesmo, aqueles abandonados nas ruas", disse o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.