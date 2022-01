Mapa de Risco da covid-19 - Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde

Publicado 08/01/2022 09:59

Rio - O Rio de Janeiro tem cinco regiões em bandeira verde no Mapa de Risco da covid-19, divulgado nesta sexta-feira (7) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A 63ª edição mostrou que Metropolitana II, Baixada Litorânea, Serrana, Noroeste e Centro Sul têm risco muito baixo da doença. Já Metropolitana I, Baía de Ilha Grande, Médio Paraíba e Norte ficaram em bandeira amarela, que representa risco baixo. Na classificação geral, o estado se mantém em bandeira verde.



A análise compara as semanas epidemiológicas 51, entre os dias 19 a 25 de dezembro, e 49, de 5 a 11 de dezembro. De acordo com a SES, a partir de meados da 52ª semana epidemiológica, de 26 de dezembro a 1º de janeiro, foi identificado um aumento repentino na taxa de positividade dos testes de RT-PCR para detecção do novo coronavírus. A taxa passou de 1,4%, no fim de dezembro, para mais de 20% nos primeiros dias de janeiro.



A pasta explicou que o aumento ainda não se reflete nesta edição do Mapa de Risco, que traz dados de semanas anteriores, e ressaltou que os indicadores utilizados para análiselevam em consideração a capacidade instalada (leitos e taxa de ocupação) e o aumento no número de óbitos e internações, além da taxa de positividade. Até o momento, segundo a Secretaria, esses dados não apontam para uma piora da situação de risco da covid-19, sendo reflexo do avanço da vacinação em todo o estado.



"Estamos diante da circulação de uma nova variante com alta capacidade de transmissão. Porém, até o momento, não estamos vendo um agravamento dos casos, que em geral se apresentam de forma leve e até sem sintoma. Parte disso se deve ao grande percentual da população imunizada. Por isso, é extremamente importante que o calendário vacinal seja observado com atenção. Quem ainda não tomou a segunda dose deve procurar um posto de saúde o mais rápido possível, assim como as pessoas que já podem receber a dose de reforço", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.