Um dos suspeitos é menor de idadeReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/01/2022 11:28 | Atualizado 08/01/2022 11:29

Rio - A Polícia Militar apreendeu mais de 300 pinos de cocaína no bairro Jardim Belmonte, na cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense, na última sexta-feira (7). Também foram encontrados 120 invólucros de maconha, 39 pinos de haxixe, dinheiro em espécie, um rádio e um aparelho celular.



As drogas foram achadas durante o patrulhamento de policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda) no bairro, quando eles foram acionados para verificar uma denúncia anônima. Os dois homens que estavam com o material apreendido foram encaminhados para a 93ª DP, também em Volta Redonda. Um deles, que era menor, foi apreendido.