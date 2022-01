Maricá: Prefeitura implanta escala de rodízio para evitar avanço da Ômicron | Rio de Janeiro | O Dia

Maricá fica na Região Metropolitana do Rio - Maricá Drone

Publicado 08/01/2022 12:13

Rio - A Prefeitura de Maricá retornou nesta sexta-feira (07) com a escala de rodízio nos setores públicos para evitar o avanço da nova variante Ômicron, que circula no estado do Rio de Janeiro. A medida, publicada por meio do decreto municipal, tem validade de 30 dias.

O trabalho de forma presencial passa a ser feito com, no máximo, 50% dos funcionários de cada órgão. Os atendimentos da população nas repartições públicas serão feitos com hora marcada, agendados por telefone ou pela internet. O restante de cada equipe trabalhará de forma remota, à distância.

Maricá ainda não tem caso confirmado da nova variante Ômicron, mas já registra alta procura de atendimentos por suspeitas de covid-19. Os polos de atendimento localizados no Centro e Inoã, que são a porta de entrada para esses casos, tiveram um crescimento significativo da demanda. Na segunda-feira (02) foram atendidas 110 pessoas. Já na última quinta-feira (06) foram 271 atendimentos, um aumento de 320%.

Setores sem ar condicionado

Nos setores públicos, os aparelhos de ar condicionado não serão utilizados para garantir a circulação do ar. Nesses locais é imprescindível o uso constante de máscaras de proteção (cobrindo nariz e boca), a higienização das mãos com álcool gel e o distanciamento mínimo de 1,5 m.

Teste da Covid-19

O decreto também estabelece que o funcionário público ficará afastado das suas atividades por sete dias corridos, caso seja diagnosticado com Covid-19. Ao fim do período, ele deverá fazer novo teste antes de retornar ao trabalho.

Em caso de sintomas da covid-19, como cansaço, dores pelo corpo, cabeça e garganta, o cidadão deve procurar um dos polos exclusivos para atendimentos no Centro e em Inoã, que funciona diariamente das 8h às 20h, além da Unidade de Saúde da Família de referência.

Todas as 24 USF estão preparadas para prestar a assistência em caso de sintomas e possuem testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, que necessitam de três dias com sintomas para serem feitos.

Além da redução de funcionários em setores públicos, a Prefeitura mantém a vacinação contra Covid-19 da população acima de 12 anos. Mais de 127 mil pessoas, ou seja, 90% do público vacinável está imunizado. O município também avança na aplicação da dose de reforço em maiores de 18 anos que tenham recebido a segunda dose ou dose única há pelo menos quatro meses, com mais de 35 mil pessoas imunizadas.

“O alto percentual de vacinação está garantindo mais proteção contra os casos graves. E estudos indicam que a dose de reforço protege ainda mais contra o vírus, por isso é fundamental que quem esteja dentro do prazo receba a dose complementar para ficar ainda mais seguro”, destacou a secretária de Saúde, Solange Oliveira.