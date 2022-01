Vídeo mostra momento em que disparos são efetuados no meio da multidão - Reprodução

Publicado 08/01/2022 13:44

Rio - A Polícia Civil informou neste sábado (08) que seguem as buscas para tentar localizar e prender o suspeito de atirar em cinco pessoas durante um show da dupla Maiara e Maraísa em Angra dos Reis, na Costa Verde, na última sexta-feira. Câmeras de segurança do local vêm sendo examinadas pela 166ª DP (Angra dos Reis) para esclarecer o crime. Contra o homem já consta um mandado de prisão preventiva em aberto, de setembro de 2021, por homicídio qualificado.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, João Bicudo, os disparos seriam motivados por uma 'rixa' entre traficantes de facções rivais, que se encontraram após o show no meio da multidão.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram pessoas se divertindo quando os tiros são efetuados. As vítimas estavam nas areias da Praia do Anil, próximo aos bares montados para as festas de fim de ano, por volta das 4h30 da manhã desta sexta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na praia quando foram alertados por pedestres de que havia um homem efetuando disparos de arma fogo na região. Ao chegar no local a equipe se deparou com um rapaz ferido e o socorreu para o Hospital Geral de Japuíba.

Os outros baleados foram socorridos por populares e levados para o Hospital Geral de Japuíba. Os atingidos pelos disparos foram identificados como Andressa de Vitória Júlio, de 21 anos, Diogo Ricarte Dias, de 20, Kauan Silva Martins, de 18, Larissa Santos de Oliveira, de 23, e Claudia Gabrielli Barros de Mello, de 25.

Diogo foi atingido por um tiro na região cervical, mas não teve lesão na coluna. Andressa e Kauã foram baleados no tornozelo esquerdo e Claudia Gabrielle levou um tiro na cabeça, mas após ser operada, segue lúcida e orientada. Os quatro seguem internados em quadro estável de saúde na unidade. Quanto a Larissa, ela foi atendida e liberada nesta sexta-feira.